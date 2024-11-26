Пытался уехать от инспекторов ДПС: боец купил Porsche Cayenne и устроил аварию перед отправкой на фронт

Суд оштрафовал участника СВО, который устроил ДТП в Санкт-Петербурге. Мужчина пытался уехать от инспекторов и попал в аварию, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, мужчина вернулся в Северную столицу из зоны спецоперации с ранением. Во время отпуска он приобрел Porsche Cayenne и в какой-то день поехал кататься по городу.

Немецкий кроссовер попал на глаза полицйским. Они попытались остановить его, но водитель нажал на газ. В итоге инспектору организовали погоню за военнослужащим. Продлилась она недолго, уже скоро боец попал в ДТП.

Как впоследствии выяснилось, мужчина находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Суд оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей. Кроме того, его привлекли к дисциплинарной ответсвенности. Как именно будет наказан боец, будет решать его командир.

Ранее в Екатеринбурге участник СВО получил счет почти на 1,4 млн рублей за аренду. Он съехал со съемной квартиры четыре года назад.