Пытался убить рысей и леопарда: в Москве задержали отравителя животных в зоопарке

Правоохранители установили личность и произвели задержание мужчины, который едва не погубил зверей в Московском зоопарке. Сейчас он находится в отделении полиции и дает показания, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сотрудники зоопарка обнаружили во время планового осмотра вольеров таблетки неизвестного происхождения. Они были разбросаны неким мужчиной, как стало известно после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Стражи порядка организовали поиски злоумышленника. Оперативные мероприятия продлились недолго — вскоре неизвестный был задержан. Им, по информации журналистов, оказался 43-летний житель столицы. Его мотивы устанавливаются в настоящий момент.

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