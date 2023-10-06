Пытался спасти мать: появились подробности убийства мужчины, тело которого нашли в машине

В убийстве 54-летнего мужчины в Тюменской области, тело которого в багажнике автомобиля перевозили подростки, оказались замешаны его жена и сын.

По версии следствия, трагедия произошла в одном из частных домов на фоне семейного конфликта. Муж и жена, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорились на почве ревности. Когда между родителями завязалась драка, их 14-летний сын попытался защитить мать и застрелил отца. Свидетелем убийства стал также племянник погибшего.

По данным Kp.ru, женщина предложила завернуть труп в тряпку и вывезти подальше от дома. При этом племянник погибшего тайно позвонил в полицию и сообщил о произошедшей трагедии, указав номер автомобиля, на котором собирались вывозить труп.

По версии Telegram-канала Baza, подросток вооружился «Сайгой» и два раза выстрелил в отца пока тот спал, а затем попросил ученика 11 класса помочь вывезти тело в лес.

В настоящее время женщина и двое подростков задержаны. Отмечается, что семья считалась неблагополучной, а сам мальчик состоял на учете по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Тюменской области полиция задержала машину с детьми, у которых в багажнике находилось тело мужчины с двумя пулевыми отверстиями в шее.