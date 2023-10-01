Пытался склонить к интиму: в Подмосковье отец избил умственно отсталую дочь

Отец-шизофреник в Подмосковье избил умственно отсталую дочь за отказ в интиме, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Происшествие случилось 19 сентября в квартире на набережной Дмитрия Донского в Коломне. После того, как мать ушла работать на ночную смену, ее супруг начал приставать к малолетней дочери с умственной отсталостью легкой степени.

39-летний мужчина стал раздеваться и водить половым органом по ее телу, а когда девочка начала сопротивляться, избил ее. Дочери удалось сбежать в другую комнату и закрыться. Девочка тут же позвонила матери и попросила о помощи. Когда женщина приехала домой, она обнаружила супруга спящим на кровати.

В итоге мужчину задержали — известно, что в конце 90-х он уже был судим за насильственные действия сексуального характера, у него диагностирована шизофрения. Девочку госпитализировали с ушибами мягких тканей лица и носа.

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