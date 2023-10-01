Мужчина зарезал двух приятелей в самый разгар кутежа
В Москве мужчина зарезал двух друзей во время ссоры при распитии спиртного.
На юге Москвы произошло жестокое убийство, в результате которого двое друзей были зарезаны.
Трагедия произошла в квартире на улице Маршала Захарова. Согласно предварительным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно между ними и их знакомым произошел конфликт.
В результате, знакомый схватил нож и нанес удары по своим собутыльникам, рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы, пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что злоумышленник был пойман и задержан. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося, принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух человек и привлечении преступника к уголовной ответственности.
Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают мужчину, разрубившего автомобиль.