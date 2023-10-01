СЛУЧИЛОСЬ
10:32, 01 октября 2023
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Мужчина зарезал двух приятелей в самый разгар кутежа

В Москве мужчина зарезал двух друзей во время ссоры при распитии спиртного.

На юге Москвы произошло жестокое убийство, в результате которого двое друзей были зарезаны.

Трагедия произошла в квартире на улице Маршала Захарова. Согласно предварительным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно между ними и их знакомым произошел конфликт.

В результате, знакомый схватил нож и нанес удары по своим собутыльникам, рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что злоумышленник был пойман и задержан. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося, принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух человек и привлечении преступника к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают мужчину, разрубившего автомобиль.

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