Пытался расчленить сына: новые подробности об убийстве в подмосковном Клину

В подмосковном Клину 68-летний отец убил своего сына. Сейчас появились новые подробности инцидента: преступник пытался расчленить жертву, но не смог и просто выбросил тело у дороги. Об этом сообщает kp.ru.

Тело нашли случайные прохожие у деревни Большое Щапово. У погибшего были связаны ноги и отрезана одна из кистей. По версии экспертов, причиной смерти стало огнестрельное ранение в живот.

Камеры видеонаблюдения помогли установить, что привез и выбросил труп именно 68-летний пенсионер, отец убитого.

По предварительным данным, пожилой мужчина убил сына во время застольной ссоры. Сам задержанный свою вину не признает. Семья жила в частном доме. На месте преступления были обнаружены замывы крови.

По словам соседей, пенсионер был заядлым охотником и в последнее время много выпивал спиртного. В доме при обыске нашли три ружья с боеприпасами.

«Судя по всему, после убийства пьяный пенсионер пытался расчленить сына – начал с руки, но не смог отделить кисть от остальной части и решил просто вывезти его за пределы города. Тело было перевезено ночью в грузовом прицепе – там тоже найдены следы крови убитого», – отмечается в сообщении.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Отмечается, что задержанный уже был судим ранее. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, произведена выемка видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, осуществляются допросы», – сказала помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Анна Тертичная.

Она добавила, что также назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. Скоро следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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