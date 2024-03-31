Пытался ранить персонал: мужчина ворвался с ножницами в больницу и набросился на медиков

Неизвестный мужчина, вооруженный ножницами, напал на персонал Ишимской больницы. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Ишим пере Подслушано» во «ВКонтакте».

Буйное поведение незнакомца зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как некий мужчина набросился с ножницами на женщину-медика. За происходящим наблюдал охранник с дубинкой. Однако применить ее он почему-то не решился.

На помощь работнице больницы пришел мужчина в белом халате. Он вместе с другим добровольцем повалил неадеквата на пол. После этого опасного незнакомца удалось обезоружить.

Как стало известно позже, в операции по обезвреживанию мужчины с ножницами приняли участие врач-терапевт Шахзод Яхшибоев и врач-отоларинголог Александр Гартунг.

Ранее в Ленобласти пациент психоневрологического интерната сломал ребро медсестре. Пострадавшей женщине потребовалась экстренная помощь.