Пытался пересечь границу: подозреваемого в убийстве 39-летней женщины и ее шестилетней дочери задержали

Пограничники задержали мужчину, который подозреваемся в убийстве 39-летней женщины и ее шестилетней дочери в Новосибирске. Он пытался пересечь границу Казахстана с Узбекистаном, передает Главное управление МВД России по Новосибирской области.

В полицию об исчезновении женщины и ее дочери сообщила ее подруга, проживающая в Казахстане. Она заявила, что та перестала выходить на связь. Стражи порядка в ходе поисков матери и ребенка предположили, что они были убиты.

По подозрению в совершении преступления был объявлен в розыск мужчина, который помогал женщине покупать автомобиль, а после уехал в Казахстан. При попытке перебраться в Узбекистан его задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Тем не менее тела матери и дочери до сих пор не обнаружены.

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