СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 августа 2024, 11:25
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Пытались подорвать ночью: на гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний Кубани совершили покушение

Mash: гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний Кубани пытались подорвать .
Пытались подорвать ночью: на гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний Кубани совершили покушение

© Freepik

Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва во дворе дома у гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний Краснодарского края. У мужчины, как и у следствия, есть основания полагать, что была предпринята попытка покушения, передает Telegram-канал Mash.

Взрыв прогремел в ночь на 1 августа. Волной и осколками посекло стену и стеклопакет входной двери дома. На месте инцидента стражи порядка обнаружили два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты.

По словам гендиректора агрокомпании, перед случившимся ему не поступали угрозы. Сам он тоже никого не подозревает. Сотрудники органов в данный момент ведут поиски предполагаемых злоумышленников. Дело возбуждено пока что по статье об умышленном уничтожении имущества.

Ранее в Москве в результате покушения водителю машины Toyota Land Cruiser оторвало ступни. Также с ним в автомобиле находилась супруга.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
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взрыв