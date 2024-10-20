Друг пытался спасти его, но не получилось: молодой человек погиб во время празднования 28-летия

Празднование дня рождения в бане обернулось смертью для 28-летнего жителя Московской области. Молодой человек погиб во время отдыха с приятелями в бане, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагический инцидент произошел в Раменском. Местному жителю исполнилось 28 лет. На следующий день он собрал друзей и пошел с ними в баню, чтобы отпраздновать день рождения.

Во время посиделок именник уснул на втором этаже. В какой-то момент начался пожар. Огонь охватил здание, и люди стали покидать его. Но виновник торжества не успел покинуть баню. Друг попытался спасти его, но ничего не вышло.

В результате случившегося мужчина погиб. Правоохранители организовали проверку по факту смерти жителя Подмосковья.

Ранее актриса Евгения Осипова заявила, что ей стало плохо в общественной бане. Ей делали популярную процедуру.