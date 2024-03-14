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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 марта 2024, 10:20
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Подозревается в зверской расправе над женщинами 96 и 70 лет: полиция задержала убийцу пенсионерок из села

В Дагестане молодого человека заподозрили в убийстве двух старушек топором .
Подозревается в зверской расправе над женщинами 96 и 70 лет: полиция задержала убийцу пенсионерок из села

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего молодого человека, который подозревается в двойном убийстве на территории Дагестана. Жертвами предполагаемого злоумышленника стали две пенсионерки, передает Lenta.Ru.

По данным СМИ, подозреваемый в жестокой расправе был пойман стражами порядка спустя пять часов после совершения преступления. Оперативникам удалось выйти на него по горячим следам.

Трупы двух женщин 96 и 70 лет нашли вечером 13 марта в частном доме в селе Уллуая. По предварительной информации, пенсионерки были убиты топором. На телах погибших женщин зафиксировали множественные колото-разрезанные ранениями.

Ранее в Ленинградской области обнаружили тела двух пожилых супругов и их взрослого сына. Предполагается, что мужчина расправился с родителями, а после покончил с собой.

Источник фото:Freepik
Источник:Lenta.Ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
пенсионеры