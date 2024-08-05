На Украине отправили в тюрьму сестру российского военного за его участие в СВО

На Украине сестру российского военного, участвующего в СВО, отправили в тюрьму на 12 лет. Ее обвинили в госизмене и терроризме.

Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на заявление военного.

Он рассказал, что в 2022 году отправился на СВО. Вскоре спецслужбы Украины посадили в тюрьму его сестру, не предъявив каких доказательств. Ее подозревали в передаче брату сведений о передвижении и базировании ВСУ.

Весной военный был тяжело ранен – осколками от дрона ему перебило внутренние органы, мужчина ходит в гипсах и восстанавливается. Он также рассказал, что состояние здоровья сестры ухудшилось, а осужденным по политическим статьям не оказывают медицинскую помощь. Женщина весит около 50 кг при росте 175 см, у нее начались судороги, увеличена печень, снижен гемоглобин.

«Я просто хочу помочь обменять мою сестренку. Она натерпелась там. Прошу, чтобы дети увидели свою тетю, а я сестренку», — поделился военный.

Ранее украинская певица Таисия Повалий назвала СВО своим спасением.