«Просто захотел отомстить ей»: Бишимбаев признал вину в убийстве жены Салтанат Нукеновой

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев признал вину в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Но он отказался соглашаться с тем, что сделал это умышленно. По его словам, он лишил ее жизни по неосторожности, так как женщина «психологически мучила» его.

В Казахстане состоялось очередное заседание по делу об убийстве Салтанат, которое транслировалось в прямом эфире. На нем подозреваемый заявил, что не признает предъявленные обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, но подтверждает нанесение побоев супруге, которые привели к ее смерти. На уточнение судьи, считает ли он себя виновным в убийстве по неосторожности, Бишимбаев ответил утвердительно.

Также перед этим подсудимый объяснил, почему вышел из себя в роковой день и стал избивать жену. Он утверждает, что на протяжении 6,5 часов Салтанат доводила его. По его словам, она срывала с себя подаренные им украшения и вещи.

«Я просто также захотел отомстить ей, шесть с половиной часов она психологически меня мучила, мучила, что хотела, то и делала, и довела меня до такого состояния», - заявил экс-министр.

Ранее стало известно, что Куандык Бишимбаев забыл, как записал Салтанат в телефонной книге.