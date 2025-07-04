Пыталась снять видео на конной прогулке: школьница оказалась в коме после падения с лошади

В Подмосковье врачи борются за жизнь 14-летней девочки, которая упала с лошади во время конной прогулки. Школьница находится в тяжелом состоянии — после случившегося она впала в кому, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частную конюшню на территории Серпухова несовершеннолетнюю привез отец. Девочка отправилась на прогулку в сопровождении специалиста. Сотрудник конюшни был впереди.

Во время скачки несовершеннолетняя снимала видео и в какой-то момент уронила телефон. Потянувшись за ним, школьница упала на землю и потеряла сознание.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ее подключили к аппарату ИВЛ. К выяснению обстоятельств случившегося подключились правоохранители. Они провели беседу с владелицей лошадей, которая продавала прогулки по живописным местам за 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что врачи вывели из комы мальчика, которого бросили об пол в Шереметьево. Ребенок начал самостоятельно дышать.