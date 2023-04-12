Пыталась обогнать джип по встречке: стала известна причина ДТП скутеристки в Щелково

Стали известны детали ДТП в Щелково, в котором нетрезвая скутеристка осталась без ноги, а ее ребенок получил многочисленные переломы. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

11 апреля на автодороге Щелково – Болшево мама с 6-летним сыном на скутере пыталась по встречной полосе обогнать джип, но врезалась в автомобиль «Лада Ларгус», который следовал по своей полосе. В результате происшествия водителю оторвало левую голень, а мальчик получил множественные травмы.

По словам очевидцев, женщина с ребенком были без защитных шлемов, а от водительницы исходил стойкий запах алкоголя. Отмечается, что очевидцы сразу же бросились оказывать первую медицинскую помощь. Несмотря на тяжелейшую травму, женщина была в сознании.

Маму и сына срочно доставили в медицинское учреждение. У ребенка выявили сложные переломы левой голени и травмы лица. Водительницу отправили в реанимацию, где обнаружили еще открытый перелом бедра.

Ранее мы писали о том, как пенсионерку из Архангельской области пытали до смерти из-за пачки пропавшего печенья. Происшествие случилось в селе Ломоносово. Мужчина употребил алкоголь и заметил пропавшие продукты, а именно пачку печенья. Он подумал, что это украла пожилая соседка и стал пытать ее, чтобы она созналась в содеянном. Подчеркивается, что мужчина избивал женщину, а также ломал ей конечности.