Пытал двоих бездомных: полицейские нашли треш-стримера, издевавшегося над людьми

Полицейские нашли предполагаемого треш-стримера, который истязал людей и записывал действия на видео. Все происходило в одном из СНТ под Стерлитамаком. Оказалось, что он издевался над двумя бездомными. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, внимание правоохранителей привлек 28-летний мужчина. Предполагается, что он издевался над 33-летним и 37-летней жителями. Пострадавших направили на медосмотр, который показал следы истязаний.

Сотрудники полиции начали проверку по факту побоев и приобщат к делу видеозаписи пыток. В отношении жителя примут процессуальное решение.

Оказалось, что соседи даже не знали о том, что происходит рядом с ними. Людей не так много в связи с окончанием дачного сезона. Журналисты пообщались с жительницей, которая не опознала бездомных.

Отмечается, что дом, в котором пытали людей, выглядит пустым, а на двери висит железный замок.

Ранее мальчик из Екатеринбурга рассказал о расстреле подростками из-за вейпа.