Преследовали три дня: школьник рассказал, как его с другом расстреляли подростки из-за вейпа

Друг пострадавшего мальчика из Екатеринбурга в ходе избиения подростками рассказал, что произошло на самом деле. По его словам, банда преследовала их в течение трех дней, а затем напала с оружием. Об этом сообщает E1.ru.

Школьник признался, что его товарищи встретили незнакомцев на автобусной остановке. Они пытались продать им электронные сигареты, но у них ничего не вышло, так как у ребят оказался с собой перцовый баллончик, который они использовали для самообороны.

Через время они вновь встретились с этими юношами и вновь залили им лица перцовкой. Этого «продавцы» уже не простили. На следующий день они собрали толпу, в состав которой входило пятнадцать человек, и напали на мальчиков.

«Те увидели нас, побежали к нам, начали расстреливать из пневматического пистолета. У друга в голове пуля осталась, мне попало на руку и в лицо», - рассказал собеседник издания.

Больше всего досталось именно тому, кому пуля угодила в голову. Ее уже извлекли врачи. Полиция уже задержала двоих парней из банды, остальные личности пока устанавливаются.

Ранее в Пермском крае подростка, подозреваемого в нападении на школу, затравили сверстники.