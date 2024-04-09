Пятиметровый питон приполз на кухню и попытался проглотить пенсионерку

В ЮАР гигантский питон приполз в дом, где находилась пенсионерка, и попытался проглотить ее целиком. Об этом пишет Daily Star.

По данным источника, ночью 62-летняя Шэрон Нортон услышала шум и подумала, что в дом проник вор. Свет отсутствовал из-за отключения электричества, вследствие чего она, взяв тяжелый противень и фонарик, направилась на кухню в полной темноте. К удивлению женщины, вместо преступника на кухне она столкнулась с пятиметровой змеей.

«У меня сердце ушло в пятки, когда я в свете фонарика увидела ее челюсти. Я со всей силы шарахнула ее по голове несколько раз, и она со злобным шипением ретировалась. <…> Если бы я попала ей в пасть, то вряд ли что-то помешало бы ей проглотить меня целиком», - поделилась женщина.

Пенсионерка предположила, что питон охотился на ее собак. Нортон разводит йоркширских терьеров, поэтому в прошлом у нее было 15 питомцев. Сейчас же их осталось лишь 11, поскольку остальных съели три проникнувшие в дом змеи.

Поймать пресмыкающееся удалось змеелову, которого вызвала женщина. Специалист заявил, что это был эфиопский питон.

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