Пятилетняя девочка утонула в бассейне в подмосковном спорткомплексе

В подмосковном бассейне спортивного комплекса утонул пятилетний ребенок. Врачи больше часа пытались спасти девочку, но не смогли. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

По данным источника, все произошло в городе Видном Ленинского городского округа. Врачей вызвали вечером. Они доехали и незамедлительно начали реанимировать девочку. Медики спасали ребенка больше часа.

В пресс-службе уточнили, что все бригады скорой медпомощи располагают портативными дефибрилляторами, которые «используются при необходимости».

Напомним, что девочка была в фитнес-клубе с отцом. Он в какой-то момент снял с нее спасательный жилет. После этого ребенок ненадолго остался без присмотра взрослых, в это время все и случилось.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Будет проведена проверка, в том числе и исполнения родителями их обязанностей.

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