Пятилетняя девочка попала в больницу с ожогами, дотронувшись до комнатного растения

Пятилетняя девочка в Санкт-Петербурге получила ожоги первой и второй степени, дотронувшись до комнатного растения. Об этом сообщает «78.ru».

Родители рассказали, что ребенок находился дома и случайно прикоснулся к листу молочая, который стоял на подоконнике. Девочку доставили в детскую больницу №1 с ожогом шеи.

Медики оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Молочай является крайне опасным растением. Все дело в соке, который выделяют его листья. Сок белого цвета, попадая на слизистые оболочки, может вызывать сильные ожоги, аллергические реакции, жжение. При попадании сока внутрь неминуемы проблемы с работой желудка.

Ранее мы писали о том, как мать выложила в Сеть видео, на котором заставляет дочь полоскать рот водой из унитаза. Инцидент произошел после того, как кто-то переслал женщине фрагмент видео-чата, на котором ее малолетняя дочь употребляет ненормативную лексику.

Родительница решила раз и навсегда отучить девочку от мата. Для этого она заставила дочь полоскать рот и чистить зубы водой из унитаза.