21:21, 26 февраля 2023
1 мин.
Мать выложила в Сеть видео, на котором заставляет дочь полоскать рот водой из унитаза
Шокирующее видео, на котором мать заставляет дочь чистить зубы водой из унитаза, потрясло Ростовскую область
Инцидент произошел после того, как кто-то переслал женщине фрагмент видео-чата, на котором ее малолетняя дочь употребляет ненормативную лексику.
Родительница решила раз и навсегда отучить девочку от мата. Для этого она заставила дочь полоскать рот и чистить зубы водой из унитаза.
Происходящее мать сняла шокирующую процедуру на видео и выложила в Сеть в назидание участникам чата. Интернет-пользователи ужаснулись, справедливо посчитав, что подобный метод воздействия может искалечить детскую психику.
- Срочно покажите ребенка психологу! Вызовите к ним органы опеки! Она в старости все это матери припомнит! – посыпались комментарии.
По некоторым сведениям, к инциденту уже привлечено внимание правоохранительных органов.
Источник:Наше Время
Автор:Кирилл ЗенковТеги: