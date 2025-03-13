Пятилетний мальчик насмерть сбил пенсионерку во время катания в парке

В Милане пятилетний мальчик, обучающийся управлению велосипедом, сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как сообщает mk.ru, инцидент произошел в парке. Погибшая прогуливалась там с подругой. В результате инцидента к ответственности привлекли отца ребенка — его обвинили в том, что он не предусмотрел использование дополнительных колес на большом велосипеде.

«Прокуратура посчитала, что он должен был принимать меры для предотвращения инцидента, однако в ходе судебного разбирательства было признано, что предугадать такое столкновение невозможно», — сказано в материале издания.

Изначально обвинение апеллировало к закону о непредумышленном убийстве — согласно его положениям, «не предотвращение события» можно расценивать как соучастие в его совершении.

В ходе заседания судья постановил, что действия мальчика не могли быть учтены заранее, и закрыл уголовное дело в отношении мужчины. При ином раскладе ему грозил бы штраф суммой примерно 200 тыс. евро.

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