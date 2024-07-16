Пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами обнаружили у метро в российском городе

Пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами нашли у метро «Международная» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ребенка обнаружили накануне в районе 16 часов при попытке войти на станцию метро «Международная», откуда его направили в детскую городскую больницу. Предварительно, медики зафиксировали на теле и лице несовершеннолетнего множественные травмы неизвестной данности, а сам мальчик заявил, что следы на теле являются делом рук матери.

Правоохранители установили, что ребенок проживает в городе Сланцы Ленинградской области, однако на днях вместе с матерью приехал в район «Международной» к родственникам. Вместе с родительницей мальчик гулял на детской площадке, после чего они отправились в магазин, где, как рассказала женщина, при оплате покупок наследник от нее сбежал. Некоторое время она пыталась найти сына самостоятельно, после чего решила сообщить обо всем полиции.

Следы ушибов на теле сына женщина связала с тем, что у нее гиперактивный ребенок, которому нравятся подвижные игры, из-за которых он регулярно падает, тем самым получает ссадины и синяки на теле. Россиянка заверила, что к ребенку физической силы не применяет, алкоголь не употребляет.

Ранее сообщалось, что абитуриент пришел подавать документы в московский университет с автоматом.