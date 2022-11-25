Пятиклассник из Москвы заявил о женщине, которая ворвалась в раздевалку и избила его

В одной из школ на юго-востоке столицы пятиклассник пожаловался на женщину, которая ворвалась в мужскую раздевалку перед уроком физкультуры, сорвала с его шеи цепочку и скрылась. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

34-летняя женщина рассказала другую версию случившегося. По ее словам, она ждала своего сына-третьеклассника, у которого шел урок в соседнем от раздевалки кабинете.

Она отметила, что из мужской раздевалки была слышна нецензурная брань, в какой-то момент дверь раздевалки распахнулась и школьник сказал, что это в ее адрес. Женщина подошла к ним и попросила не шуметь. На что один из мальчиков, по ее словам, замахнулся на нее мусорной корзиной и послал ее.

Тогда женщина взяла школьника за локоть и потребовала пойти к директору, но тот сел на пол и заорал, что его бьют. Прибежавший на крик учитель вызвал медиков. Ребенка доставили в больницу, врачи заподозрили у него сотрясение мозга.

Отец мальчика уже написал заявление в полицию. Пострадавший уверяет, что женщина ворвалась к нему в раздевалку, сорвала цепочку с шеи, ударила его головой об стену и скрылась. Правоохранительные органы начали проверки по этому делу.

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