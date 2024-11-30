Пятидневная голодовка: что происходит с туристами на лайнере, не доплывшем до Антарктиды

Объявившая голодовку из-за сорванного тура в Антарктиду россиянка Наталья не ест и не пьет пятый день. Об этом рассказала РЕН ТВ одна из пассажирок лайнера.

Она отметила, что сотрудников судна мало беспокоит состояние устроившей голодовку пассажирки. Команда не проявляет к ней особого сочувствия, хотя часто проходит мимо. Раз в день к женщине приходят медики для замера показателей.

Последний ответ от компании Наталье пришел 28.11, с тех пор ей не отвечают на сообщения.

По словам собеседницы издания, на борту сегодня провели учения на случай экстренной ситуации. Сейчас лайнер приближается к проливу Бигля у берегов Аргентины.

Напомним, россияне отправились в круиз из Кейптауна 13 ноября. Им обещали, что они увидят Антарктиду, но этого не произошло из-за поломки судна. Туристов возмутило произошедшее — за тур они отдали более 1 млн рублей. Поэтому некоторые россияне устроили голодовку в качестве акции протеста.