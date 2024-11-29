Отдали больше миллиона, но Антарктиду не увидели: россияне устроили голодовку на борту круизного лайнера

Российские туристы объявили голодовку в знак протеста на борту круизного лайнера. Они заплатили большие деньги, чтобы увидеть Антарктиду, но судно не доплыло до нее из-за технических неисправностей, передает Telegram-канал Baza.

Корабль с россиянами вышел из Кейптауна 13 ноября. До 3 декабря рейс должен был завершиться. В этот срок пассажирам судна обещали, что они увидят Антарктиду, однако из-за поломки добраться до нее не удалось.

Российские туристы, заплатившие за круиз более миллиона рублей, выразили свое негодование. Они объявили голодовку на борту и держат ее уже три дня.

Руководство компании пообещало им вернуть половину от стоимости билета, а также скидку в 65% на следующую поездку. Но дело в том, что цены на поездку к Антарктиде выросли в 2−3 раза. Таким образом, деньги придется собирать вновь.

«Восемь лет я копила деньги. Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей — все сбережения», — заявила одна из россиянок.

Ранее сообщалось, что правозащитница Светлана Грачева готова объявить голодовку. Она рассказала об этом в беседе с сайтом «Страсти».