Пятеро пострадавших: таксист открыл стрельбу из автомата 8 марта в Люберцах

8 марта в подмосковных Люберцах таксист открыл стрельбу из автомата. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщили в МВД по Московской области, пишет РЕН ТВ.

«Пятеро пострадавших были госпитализированы», — уточнили в МВД.

Инцидент произошел вечером в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах. По предварительным данным, между двумя группами возник конфликт. Впоследствии участники одной из групп открыли стрельбу против своих оппонентов.

В настоящее время правоохранители устанавливают и разыскивают всех причастных к произошедшему. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Напомним, источник РЕН ТВ сообщал, что звуки стрельбы исходили из желтого такси. Местные жители сразу же обратились в правоохранительные органы. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге женщина отомстила за дочь, брошенную парнем 8 марта, и устроила поножовщину и потоп в многоквартирном доме.