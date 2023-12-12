В Ивановской области пятеро детей провалились в яму с кипятком по дороге в школу. Все произошло в городе Южа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, школьники получили сильные ожоги, пытаясь спасти друг друга. Сейчас все они находятся в больнице. Отмечается, что все случилось утром, когда дети направлялись на уроки в учебное заведение. По дороге они упали в яму, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы.

На данный момент проводится проверка.

Как сообщает Telegram-канал Mash, тротуар разверзся над теплотрассой на улице Пушкина. Сильнее всего пострадал 13-летний житель. У него ожог 25% тела. Как отмечает источник, госпитализированы только четверо ребят, так как пятый отказался от помощи, у него ожог 3% тела.

Ранее мы писали о том, что в Якутии, в 12-ти километрах от Якутска, двое жителей села Техтюр провалились под лед на реке Лена. Известно, что они были внутри трактора. Россияне передвигались на транспорте в несанкционированном месте – там толщина льда достигает примерно 15-ти сантиметров. Как рассказали очевидцы, люли не смогли выбраться из трактора, поэтому ушли под воду вместе с техникой.