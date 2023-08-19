Пять потенциально опасных точек питания во Владимире: 76 человек отравились шаурмой с сальмонеллой

Массовое отравление одним из самых популярных городских лакомств произошло во Владимире. После употребления в пищу шаурмы в больницу обратились 76 человек, часть из них госпитализировали, передает РЕН ТВ со ссылкой на региональной Роспотребнадзор.

Люди продолжают обращаться за медицинской помощью уже несколько дней. В ночь с 18 на 19 августа к общему числу пострадавших граждан прибавились еще 20. Таким образом, сейчас общая цифра отравившихся составляет 76. Среди них 19 — это дети. В больницах находятся 34 человека, среди которых 11 несовершеннолетних. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести.

На данный момент специалистам Роспотребнадзора известно о пяти потенциально опасных точках питания во Владимире. В заведениях выявлены различные нарушения, в том числе санитарных норм. На время проверки их опечатали. Кроме того, в еде из точек, где питались люди, нашли сальмонеллу.

Ранее в Тюменской области произошло массовое отравления парами хлора. В результате случившегося пострадали 13 детей.