«Малыши начали кашлять, терять сознание»: 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Массовое отравление парами хлора произошло на базе отдыха в поселке Яр Тюменской области. В результате случившегося пострадали 13 несовершеннолетних, сейчас им оказывается необходимая помощь, передает сетевое издание «72.ру».

Работница базы отдыха рассказала журналистам, что днем в поселке отключали электричество на несколько часов. Из-за этого, по всей видимости, токсичное вещество — хлор — скопилось в лейках. После отравления детей на место прибыли несколько машин скорой помощи.

Точное количество пострадавших работница назвать не смогла. Позже соответствующей информацией поделились сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области. По их данным, парами опасного вещества отравились 13 детей. На время проверки деятельность бассейна приостановлена. Следственный комитет возбудили по факту случившегося уголовное дело. Прокуратура региона также подключилась к установлению обстоятельств ЧП.

«Резкий и удушливый запах хлора появился неожиданно. Малыши начали кашлять, терять сознание. Некоторых даже рвало. Началась паника», — поделились информацией очевидцы.

Ранее в Дагестане скончался подросток, который пострадал при взрыве бытового газа. Врачи не смогли спасти мальчика, поступившего в больницу с 95% ожогов тела.