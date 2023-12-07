Пять человек пострадали от взрыва отопительного котла в Санкт-Петербурге, об этом сообщает 78.ru.

Взрыв произошел ночью в одном из производственных помещений Фрунзенского района Петербурга. Сообщается, что источником взрыва стал отопительный котел, который разгерметизировался. От сильной ударной волны котел вылетел на 30 метров, выбив ворота ангара и задев автомобиль.

Отмечается, что пострадали пять человек, одной из них стала 12-летняя девочка. Всех их госпитализировали в больницу с ожогами и травмами разной степени тяжести.

Полиция разбирается в произошедшем. Прокуратура Фрунзенского района также устанавливает обстоятельства случившегося.

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