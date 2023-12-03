Mash: в пожаре на Библиотечной улице в Москве погибли двое детей

В пожаре на Библиотечной улице в Москве погибли двое детей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О возгорании, которое произошло вечером 3 декабря, сообщили очевидцы. Из квартиры на 10 этаже жилого дома начал идти густой черный дым. Соседи рассказали, что слышали крики о помощи из окна - по их словам, это были дети четырех и двух лет, которые там жили.

Спасателям удалось достать из горящей квартиры трех человек - отца семейства и двух детей. Однако по дороге в больницу врачи не смогли спасти мальчика и девочку. 48-летний отец находится в тяжелом состоянии в больнице.

Причину возгорания еще предстоит установить следователям, на месте работает пожарная бригада.

Ранее мы писали о том, что два человека погибли, выпав из окна горящей квартиры в Новой Москве. По словам очевидцев, перед этим из окна многоэтажки доносились крики и звуки взрывов.