Разбился на авиашоу летный инструктор Тома Круза и других звезд Голливуда Чарльз Коулман

Летный инструктор актера Тома Круза и других голливудских звезд разбился в США во время авиационного шоу. Пилот с большим опытом работы Чарльз Коулман получил слишком тяжелые травмы после крушения. Об этом сообщает зарубежное издание People.

По данным источника, все произошло в воскресенье, 20 октября во время выставки Las Cruces Air & Space Expo. Коулман принимал участие в мероприятии, был в самолете, который потерпел крушение. Мужчина получил тяжелые травмы, которые в итоге привели к его смерти.

При этом о Чарльзе говорят, как об опытном пилоте. Он провел в воздухе более десяти тысяч часов, участвовал в сотнях авиашоу и совершил более 3000 гостевых полетов. Также он сотрудничал со звездами Голливуда во время съемок фильмов. К примеру, он помогал актеру Тому Крузу готовиться к сценам в картине «Топ Ган: Мэверик».

«Чарльз Т. «Чак» Коулмэн погиб в результате «смертельного несчастного случая» во время выступления на выставке авиации и космонавтики в Лас-Крусесе», – сообщили представители в своем заявлении в социальных сетях.

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