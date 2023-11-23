Пять человек на отдыхе поплавали в бассейне и попали в больницу

Пять человек обратились за помощью в больницу после отдыха в коттедже под Уфой. У людей, которые плавали в бассейне, диагностировали отравление, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

На отдых в коттедж под Уфой приехали дети и совершеннолетние в возрасте от восьми до 19 лет вместе с родителями. Часть времени они провели в бассейне. Через некоторое время те, кто находился в воде, почувствовали недомогание. Ситуация не изменилась даже после того, как люди приехали домой.

В итоге, по данным местного минздрава, пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в БСМП. После осмотра взрослых отправили домой, а их детей оставили в больнице. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Через сутки несовершеннолетних все-таки выписали. У них диагностировали отравление парами хлора.

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