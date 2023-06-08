Пьяный житель Подмосковья задушил ногой подругу, а после лег спать

В Воскресенске мужчина убил свою подругу в ходе конфликта, но не заметил этого и лег спать. Опомнился житель Подмосковья только на утро. Однако уже было поздно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник издания рассказал, что ссора между сожителями произошла 6 июня. Россиянин вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, что не понравилось его приятельнице. Они начали скандалить, и в какой-то момент мужчина настолько разозлился, что стал избивать женщину. А когда она уже была еле живой, он поставил ей на горло ногу. Жертва больше не сопротивлялась, поэтому подозреваемый решил немного отдохнуть.

Перенеся тело подруги из гостиной в ванную комнату, россиянин лег спать. Утром 7 июня он проснулся и пошел проведать женщину, но она уже была мертва. Мужчина попытался как-то исправить положение, вызвал бригаду скорой помощи, но врачи ничего не смогли сделать. Медики лишь констатировали смерть.

Отметим, что в ходе избиения сожителем погибшая получила серьезные травмы. У нее разорвалась печень и сломалось несколько ребер. Однако умерла женщина не от этого, а от удушения. В содеянном россиянин сознался и сам сдался полиции.

Ранее в Волгоградской области жена ударила ножом мужа, когда тот попытался уйти из дома во время ссоры. 25-летний мужчина попал в больницу с ранением в области лопатки.