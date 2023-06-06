Мы должны быть вместе: женщина ударила мужа ножом, когда он пытался уйти из дома

26-летняя россиянка поссорилась с мужем и ударила его ножом в спину, когда тот собрался покинуть квартиру после ссоры. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ночью 5 июня в городе Волжский 25-летний мужчина был доставлен в больницу с колото-резаным ранением в области лопатки. На место прибыла полиция.

Как установило следствие, перед этим пострадавший поссорился по своей женой, которая ранее уже была судима. После употребления алкоголя у молодых людей произошла ссора на бытовой почве. Супруг пытался уйти из дома, несмотря на все попытки женщины его остановить. После неудачных уговоров и слез женщина ударила близкого человека ножом.

Впоследствии виновница выбежала на улицу, избавилась от ножа и даже поделилась с прохожим произошедшей ситуацией. Она также признала свою вину и рассказала о деталях преступления.

В настоящее время следственные органы определяются с выдвижением обвинений и избранием меры пресечения. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (часть 2 статьи 111 УК РФ).

Напомним, что в декабре прошлого года в Волгоградской области произошел похожий инцидент: 45-летняя женщина ударила ножом в живот своего 53-летнего мужа за критику ее хозяйских способностей.

Ранее мы писали, что под Ростовом муж, бросивший в свою жену курицу, также получил в ответ удар ножом.