Пьяный житель Индии намотал на шею питона и чуть не умер от удушения

В Индии местный житель перебрал с алкоголем и решил, что будет забавным намотать себе на шею большого питона. Змея стала душить мужчину, и он только чудом остался жив благодаря сыну, который вовремя спас отца.

Инцидент произошел в деревне Китасоти Кхерд, штат Джаркханд. Очевидцы засняли на видео, как огромный питон смыкается вокруг шеи, а мужчина безрезультатно пытается его снять. Он кричал и оттаскивал змею, но все было бесполезно, так как хищник уже стал душить свою жертву.

На помощь индийцу пришли товарищи и сын, которые стали разматывать питона. На тот момент мужчина уже упал на четвереньки в воду, теряя жизненные силы.

Спасти пьяного жителя чудом удалось. Ему оказали первую помощь прямо на месте происшествия, и госпитализация не потребовалась.

Ранее мы сообщали об еще одном необычном инциденте в Индии. В штате Одиш 24 слона выпили годовой запас индийского ликера.