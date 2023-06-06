Пьяный сибиряк жестоко избил подругу резиновым сапогом до серьезных травм и попал в тюрьму

В Новосибирской области мужчина напал на свою подругу. Сначала он нанес ей удар в лицо рукой, а затем взял резиновый сапог и едва не добил ее до смерти. Об этом сообщает издание ngs.ru.

По информации источника, сибиряк был сильно пьян, когда встретился со своей знакомой. Между ними произошла ссора, причина которой не разглашается, и в ходе нее находящийся в нетрезвом состоянии настолько разозлился, что стал применять насилие.

Сначала россиянин ударил свою жертву по лицу, после чего схватил ее за волосы и выволок из дома на улицу. Во дворе он схватил резиновый сапог и умышленно нанес им несколько ударов по женщине. Бил мужчина преимущественно в область шейного позвонка, но травмы были получены по всему телу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого после избиения и возбудили уголовное дело. Его рассматривал Ордынский районный суд в Новосибирской области. На заседании мужчину признали виновным и назначили ему наказание. Он проведет в колонии общего режима 1 год и 3 месяца.

Ранее в Подмосковье 19-летний юноша ударил ножом мать в горло из-за личной неприязни. Между женщиной и ее сыном были напряженные отношения, в которых часто случались ссоры. И в итоге во время одного из конфликтов молодой человек расправился с членом семьи.