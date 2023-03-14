Подумал, что это его квартира: житель Красноярского края вломился ночью в библиотеку

В Красноярском крае в Минусинске пьяный местный житель пробрался ночью в библиотеку, подумав, что это его квартира. Об этом сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Росгвардии.

«В Минусинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект», — отмечается в сообщении.

Добавляется, что сигнал о тревоге поступил ночью. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны рассказали, что увидели взломанные двери и, судя по внешнему виду, пьяного мужчину.

По словам задержанного, он подумал, что это его квартира. Подчеркивается, что ранее он был судим.

Не так давно мы писали о том, что мужчина открыл в Москве бизнес по продаже снежков. Прямо в центре Москвы, неподалеку от входа в метро «Пушкинская» прохожие обратили внимание на молодого человека, торгующего снежками.

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Таким образом, художник решил сделать многозначительную отсылку к акции своего Лос-Анджелесского коллеги Дэвида Хэммонсона, периодически продающего на улицах города обычные снежки.