Пьяный мужчина с арматурой ворвался в дом к многодетным матерям и угрожал убийством

Две многодетные матери с детьми едва не погибли в результате нападения мужчины с арматурой в поселке Баженово Белоярского городского округа. Неадекватный уралец ворвался в дом к женщинам и угрожал убийством, передает E1.ru.

Одна из матерей, переживших ночное нападение, рассказала о случившемся журналистам. Женщина приехала с двумя своими детьми в гости к подруге, у которой тоже есть дети. Около трех часов ночи в дверь стали сильно стучать. Оказалось, что это мужчина с арматурой. Хулиган кричал, чтобы его впустили, а перед уходом сломал щеколду и пообещал вновь вернуться.

Испуганные женщины позвонили в полицию, на два часа спрятались в машине с детьми, а после решили, что дебошир больше не придет. Матери вернулись домой, но спустя некоторое время ситуация повторилась. Теперь уже уралец с арматурой проник в дом и едва не добрался до женщин и детей. Лишь друзьям хулигана удалось его успокоить.

Полиция все же приехала, но задерживать мужчину не стала. При этом уралец, не стесняясь, предупредил одну из матерей, что убьет ее, если поступил жалоба в правоохранительные органы. Тем не менее полиция все же заинтересовалась инцидентом. По факту случившегося назначен ряд экспертиз.

Ранее в подмосковном Раменском мигрант выследил местную жительницу, проник к ней в дом рано утром и попытался изнасиловать. Однако женщине удалось отбиться от злоумышленника и вызвать полицию.