Пьяный мужчина пытался прорваться в Кремль, чтобы поговорить с президентом

40-летний пьяный москвич пытался заехать в Кремль на своей машине. По словам мужчины, у него там была назначена «бизнес-встреча» с президентом. Однако дальше поста КПП он проехать не смог, поскольку его остановила охрана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Все случилось 21 июля. После бурной ночи мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки «Porsche» и поехал из Чертаново в центр Москвы. Он благополучно добрался до Кремля и даже попытался попасть внутрь. Только вот охранников не убедили бизнес-идеи москвича.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и проверили его на алкоголь. Теперь его ждет суд за вождение в нетрезвом виде.

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