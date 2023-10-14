Пьяный мужчина пообещал пятилетней девочке мороженое и провел ее полураздетой по улице

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого мужчину в Санкт-Петербурге, который гулял по улице с полураздетой девочкой. Внимание на странную пару обратили случайные прохожие, передает Фонтанка.

Обеспокоенная женщина, которая стала свидетелем необычной картины, позвонила в полицию накануне, 13 октября, вечером. Она сообщила, что на Планерной улице некий мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоит с полураздетой девочкой. В итоге незнакомца забрали в отделение, а несовершеннолетняя оказалась в больнице.

В беседе с правоохранителями выяснилось, что петербуржец ранее привлекался к ответственности. До задержания он сидел у знакомых и распивал с ними спиртные напитки. В какой-то момент пятилетняя дочь семейной пары попросила у мужчины мороженое — он согласился и повел полураздетую девочку в ТРК. При этом мать несовершеннолетней даже не удосужилась одеть ее по погоде.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители объявили в розыск 13-летнюю девочку. Школьница ушла из дома в неизвестном направлении.