Пьяный хоккеист-любитель отказался оплатить счет в кафе и укусил за палец полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного хоккеиста-любителя в Москве за дебош в кафе и сопротивление. Спортсмен сначала провоцировал стражей порядка, а потом укусил одного из них за палец, передает Life.ru.

Компания молодых ребят, в числе которых был 27-летний хоккеист, пришла в заведение на Нижней Радищевской в центре столицы. Через некоторое время приятели напились и стали неподобающе себя вести. Сотрудники кафе решили вызвать полицию после того, как спортсмены вовсе отказались платить по счету. Прибывшие стражи порядка пытались решить ситуацию мирно, но заводила из компании стал их провоцировать — махать кулаками и хватать за руки. Полицейские решили задержать дебошира, и тот в процессе укусил одного из них за палец.

В итоге молодой человек все равно оказался в отделении, а пострадавшему правоохранителю пришлось обратиться за медицинской помощью: у него зафиксировали рваную рану пальцу. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Хоккеиста-любителя отпустили из участка под подписку о невыезде.

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