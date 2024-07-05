Пьяный автор книги «Трезвый наркоман» в Нью-Йорке сбил насмерть трех человек, еще семь пострадали

Автор книги о борьбе с зависимостью «Трезвый наркоман» в состоянии алкогольного опьянения сбил в Нью-Йорке десять человек, трое из них погибли, сообщает New York Post.

Авария произошла 4 июля на праздновании Дня независимости США в Нижнем Ист-Сайде. 44-летний Дэниел Кристофер Хайден за рулем Ford F-150 выехал на тротуар и врезался в пешеходов, среди которых было детей. Сам виновник ДТП получил порезы головы и лица.

Хайден работает консультантом по вопросам зависимости и является автором вышедшей в 2020 году книги «Трезвый наркоман». Книга позиционируется как руководство, как эффективно жить и справляться с дисфункциональным, пожизненным заболеванием зависимостью».

В книге автор описывает себя как «бывшего профессионального наркомана <...>с 18-летним опытом употребления и злоупотребления» и утверждает, что «наркоманы не выбирают зависимость - зависимость выбирает их». Своей миссией писатель называет «помогать предотвращать смерть».

Ранее мы сообщали, что в Анталье автобус с туристами из России и Белоруссии врезался в бетонный столб. В результате пострадали 20 человек, среди пострадавших были дети. Водитель автобуса погиб.