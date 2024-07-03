Автобус с туристами из России и Белоруссии врезался в столб в Турции, 20 человек пострадали, водитель погиб

Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в дорожную аварию в турецкой провинции Анталья, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, автобус направлялся в аэропорт Антальи из местной гостиницы, когда врезался в бетонный столб. В результате есть пострадавшие. Все пассажиры автобуса, на данный момент госпитализированы. У автобуса уничтожена половина кузова, отмечает SHOT.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадали 16 российских туристов и четыре человека из Белоруссии, среди пострадавших есть дети.

Водитель автобуса, по предварительным данным, погиб. Несчастный случай произошел приблизительно в 6 утра по местному времени.

Ранее мы сообщали, что туроператоры призвали россиян, планирующих лететь в Турцию, проявлять осторожность во время отдыха в некоторых регионах страны. В особенности это касается тех, кто отправится в нетуристические зоны Востока и Юго-Востока страны, где проходят акции протеста против мигрантов из Сирии.