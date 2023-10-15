Пьяные мужчины устроили драку из-за оскорбления несовершеннолетней

В Екатеринбурге произошел неприятный инцидент, когда пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девочку. За подростка вступились люди, после чего началась массовая драка.

Как пишет Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга», мужчины выходили из пивного магазина на улице Билимбаевской. Внезапно они начали оскорблять девочку, которая стояла на улице и ждала свою старшую сестру.

Услышав оскорбления, группа других мужчин решила защитить несовершеннолетнюю. В ходе словесной перепалки началась драка. Очевидец рассказал, что мужчины почти не сбили с ног маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом.

В городской службе МВД отметили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в ОП №10 Железнодорожного района. В настоящее время проводится проверка, результаты которой определят дальнейшие юридические меры, пишет Ura.ru.

Ранее мы писали, что мужчина на протяжении четырех лет растлевал дочь-школьницу.