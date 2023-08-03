Охваченное огнем тело москвички обнаружили под окнами дома в Петербурге

Гостья Северной столицы погибла при странных обстоятельствах в одном из петербургских дворов — горящий труп москвички нашли под окнами многоэтажки. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ее смерти, пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщение о трагическом случае поступило накануне. Жители одного из районов Петербурга обнаружили в своем дворе труп неизвестной девушки. При этом тело было охвачено огнем. Также прибывшие на место инцидента медики и стражи порядка зафиксировали на нем многочисленные травмы, свидетельствующее о падении 23-летней россиянки с высоты.

При осмотре многоэтажки, возле которой лежал труп, на балконе 16-го этажа были обнаружены две пустые бутылки: в одной из них находилось вино, а в другой — керосин.

По данным СМИ, девушка прибыла в Северную столицу из Москвы. Четыре года назад ее судили за кражу. Круг общения погибшей вызывал опасения у ее знакомых. Так, молодая россиянка дружила с людьми, которые увлекались потусторонними силами.

Ранее 17-летний гость из Москвы попал в больницу в Петербурге. Юноша решил впечатлить свою возлюбленную и неудачно исполнил опасный трюк.