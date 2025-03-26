Опубликовано 26 марта 2025, 13:021 мин.
Пьяные депутаты избили женщину в Калининградской области из-за цветов
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Двое депутатов из Калининградской области избили местную жительницу и были объявлены в розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, драка произошла в ночь на 23 марта в Янтарном. По версии следствия, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения народные избранники атаковали 37-летнюю женщину после того, как она опрокинула кадку с цветами у ресторана, принадлежащего одному из нападавших. Наказывать провинившуюся мужчинам помогала супруга владельца заведения.
«В настоящее время все трое фигурантов объявлены в федеральный розыск», — приводит РЕН ТВ заявление Следственного комитета.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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