Пьяные депутаты избили женщину в Калининградской области из-за цветов

Двое депутатов из Калининградской области избили местную жительницу и были объявлены в розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, драка произошла в ночь на 23 марта в Янтарном. По версии следствия, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения народные избранники атаковали 37-летнюю женщину после того, как она опрокинула кадку с цветами у ресторана, принадлежащего одному из нападавших. Наказывать провинившуюся мужчинам помогала супруга владельца заведения.

«В настоящее время все трое фигурантов объявлены в федеральный розыск», — приводит РЕН ТВ заявление Следственного комитета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что на Урале мужчина избил соседа до полусмерти за безобидный вопрос.