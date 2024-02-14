Пьяную учительницу начальных классов задержали за звонок на горячую линию: вот что она сказала

В Санкт-Петербурге задержали учительницу начальных классов, которая напилась и представилась школьницей, готовящейся к суициду. Она устроила «пранк» по телефону доверия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 24-летняя женщина оказалась в полиции после неприятного инцидента. Согласно сообщению, педагог, представившаяся 15-летней школьницей по имени Дарья, утверждала, что учится в школе олимпийского резерва и занимается спортивной гимнастикой, но больше не видит смысла в жизни. После звонка полиция проверила всех учениц указанной школы, но никакой Даши среди них не обнаружили. Оказалось, что звонок совершила сама учительница, чей телефон был зарегистрирован на школу.

По предварительной версии, женщина поссорилась со своим партнером, выпила слишком много алкоголя и решила позвонить от имени выдуманной девочки. Она была задержана полицией.

Ранее мы писали о том, что в Свердловской области учительница в школе поселка Малышева 27 раз уколола ребенка циркулем из-за поведения. По словам мальчика, в тот день одна из девочек, которая называла себя активисткой, попыталась передать дневник мальчика учителю для замечания по поведению. Однако Сережа попытался остановить ее и случайно поцарапал руку девочки циркулем.