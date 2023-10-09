Пьяная женщина заперла в квартире врачей и угрожала им ножом, чтобы получить лекарство

В Барнауле 30-летняя женщина не выпускала из квартиры бригаду скорой помощи, так как хотела получить необходимый ей препарат. Об этом сообщает Фонтанка, ссылаясь на прокуратуру Алтайского края.

Будучи в нетрезвом состоянии, местная жительница обратилась за помощью врачей. Она попросила прибывших медиков сделать ей инъекцию одного лекарственного препарата, однако показаний к этому не было. Получив отказ, пьяная женщина встала на выходе из квартиры и начала угрожать фельдшеру и врачу ножом.

Против 30-летней гражданки уже возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы бригады медицинской скорой помощи. Теперь ей может грозить до пяти лет колонии.

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